С начала года у жителей Калининградской области изъято 62 единицы оружия

Еще 80 «стволов» владельцы сдали добровольно.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Калининградской зарегистрировали 79 нарушений правил оборота оружия. Изъято 62 единицы зарегистрированного оружия, нарушители понесут отвественность. Добровольно жители региона сдали 80 «стволов».

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области, таковы результаты проверки 421 владельца гражданского оружия. Обращают внимание традиционно на условия хранения оружия и патронов к нему, наличие и исправность сейфов, соблюдение требований безопасности и сроки действия документов.