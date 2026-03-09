Студент из Таганрога помогает собирать гуманитарную помощь бойцам СВО

Студент из Таганрога помогает собирать гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей приграничных территорий. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях.
— Ярослав Сергеевич Беликов — студент Таганрогского института имени А. П. Чехова. Он активно участвует в эковолонтерских проектах, благотворительных акциях для пожилых людей и инвалидов, а также помогает в сборе гуманитарной помощи, — уточнила Светлана Анатольевна.
Глава Таганрога отметила заслуги молодого волонтера. Фото: Светлана Камбулова.
Глава Таганрога добавила, что молодой человек успешно совмещает общественную деятельность с учебой. Ярослав является старостой группы, работает в центре «Добро. Центр #ТагВолонтер», а с 2024 года возглавляет местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».
Кроме того, молодой человек является участником студенческого педагогического отряда «Феникс». Ярослав также руководит добровольческим движением на своем факультете и представляет Таганрог на региональных и всероссийских молодежных форумах.
