Студент из Таганрога помогает собирать гуманитарную помощь бойцам СВО

— Ярослав Сергеевич Беликов — студент Таганрогского института имени А. П. Чехова. Он активно участвует в эковолонтерских проектах, благотворительных акциях для пожилых людей и инвалидов, а также помогает в сборе гуманитарной помощи, — уточнила Светлана Анатольевна.