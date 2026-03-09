Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечный ветер не даст покоя метеозависимым людям в отсутствие вспышек

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Корональные дыры могут сильнее влиять на магнитосферу Земли на фоне снижения солнечной активности, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

Через корональные дыры горячий газ из короны звезды уходит в открытый космос. При этом ускоряется солнечный ветер. Широкие сектора с возмущенным солнечным ветром могут возникать даже при небольших дырах.

«Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен», — пояснил Богачев.

Ученый уточнил, что корональных дыр много, и, несмотря на наблюдаемое сокращение их площади, такие участки начали вызывать более продолжительные бури. При попадании в них Земли геомагнитная обстановка на планете может быть нестабильной свыше суток.

Богачев также добавил, что сильнее всего по Земле все-таки ударяют выбросы плазмы из крупных групп пятен на Солнце. Количество вспышек сейчас уменьшается. Ученые прогнозируют продолжение этой тенденции.

В прошлом году Солнце прошло пик своей активности в 25-м наблюдаемом цикле, который продолжается 11 лет, и теперь успокаивается. В конце прошлого месяца активные пятна на поверхности звезды не появлялись в течение четырех дней.

Подобное явление ученые наблюдали впервые за четыре последних года. Не исключается повторение полного отсутствия пятен на Солнце.