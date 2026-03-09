Солнечный ветер не даст покоя метеозависимым людям в отсутствие вспышек

Через корональные дыры горячий газ из короны звезды уходит в открытый космос. При этом ускоряется солнечный ветер. Широкие сектора с возмущенным солнечным ветром могут возникать даже при небольших дырах.
«Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен», — пояснил Богачев.
Ученый уточнил, что корональных дыр много, и, несмотря на наблюдаемое сокращение их площади, такие участки начали вызывать более продолжительные бури. При попадании в них Земли геомагнитная обстановка на планете может быть нестабильной свыше суток.
Богачев также добавил, что сильнее всего по Земле все-таки ударяют выбросы плазмы из крупных групп пятен на Солнце. Количество вспышек сейчас уменьшается. Ученые прогнозируют продолжение этой тенденции.
В прошлом году Солнце прошло пик своей активности в 25-м наблюдаемом цикле, который продолжается 11 лет, и теперь успокаивается. В конце прошлого месяца активные пятна на поверхности звезды не появлялись в течение четырех дней.
Подобное явление ученые наблюдали впервые за четыре последних года. Не исключается повторение полного отсутствия пятен на Солнце.