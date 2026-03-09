Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые клещи в Прикамье могут появиться уже в марте

Пермские ученые прогнозируют, что в этом году клещи проснутся раньше обыкновенного.

Источник: Комсомольская правда

Обычно сезон активности клещей начинается весной, когда почва прогревается до плюсовых температур. В Перми — в конце апреля, мае. Однако в этом году ожидается, что первые особи могут активизироваться уже в конце марта, если снег сойдет рано и установится теплая погода.

Причиной раннего пробуждения пермские ученые считают аномально снежную зиму этого года, которая помогла клещам успешно пережить даже сильные морозы.

— Они зимуют в лесной подстилке — слое из опавших листьев, сухой травы и мха. Толстый снежный покров, словно теплое одеяло, не дал этой подстилке промерзнуть. Даже когда на улице было −30°C, температура под снегом оставалась около нуля. В итоге большая часть популяции благополучно перезимовала и сохранилась на всех стадиях развития. Как только весной сойдет снег, и почва начнет быстро прогреваться, голодные клещи выйдут из спячки практически одновременно и в большом количестве, — объясняет доцент кафедры «Химические технологии» Пермского политеха Екатерина Баньковская.

Прививку от клещей принято ставить в осенне-зимний сезон.

— Однако, если вы планируете поездки в леса, парки или на дачу, вакцинация актуальна даже в марте, чтобы минимизировать риск заражения, — говорит эксперт.