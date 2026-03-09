Первые клещи в Прикамье могут появиться уже в марте

— Они зимуют в лесной подстилке — слое из опавших листьев, сухой травы и мха. Толстый снежный покров, словно теплое одеяло, не дал этой подстилке промерзнуть. Даже когда на улице было −30°C, температура под снегом оставалась около нуля. В итоге большая часть популяции благополучно перезимовала и сохранилась на всех стадиях развития. Как только весной сойдет снег, и почва начнет быстро прогреваться, голодные клещи выйдут из спячки практически одновременно и в большом количестве, — объясняет доцент кафедры «Химические технологии» Пермского политеха Екатерина Баньковская.