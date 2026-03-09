Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»

«Новокуйбышевск — город, являющийся важным спутником Самары и важной составляющей формирования трудового и образовательного потенциала для крупнейших предприятий Самарской области. Здесь мы также говорим о создании пересадочного узла в связке с метрополитеном, но уже в центральной части Самары. Я имею в виду строящуюся станцию метро “Театральная” — самую центральную, но в то же время крайнюю. Мы будем её связывать с остальными видами транспорта, в том числе с автобусом, с трамваем», — пояснил Артур Абдрашитов.