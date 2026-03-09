Мэр Самары Иван Носков проверил ход строительства столовой и пищеблока детского центра «Заря»

Глава города Иван Носков посетил с рабочим визитом детский оздоровительно-образовательный центр «Заря». С 2025 года на территории пищеблока и обеденного зала, который рассчитан на 250 мест, проходит реконструкция. В новых помещениях пищеблока сделаны современные полы из керамогранита, стены облицованы керамической плиткой, в обеденном зале выполнена покраска стен, а также установлены окна и витражи. Об этом рассказал глава города в своих социальных сетях:
«Фактически у ребят, которые будут отдыхать в этом лагере, появилась новое здание уютной столовой, а у поваров — удобное помещение с современным оборудованием для работы. Обозначил ряд замечаний к работам, которые подрядчик устранит в максимально сжатые сроки. Не вдаваясь в подробности, это связано с изменением нормативов и строительных норм. Распределять и продавать путевки не будем, пока не будут устранены все замечания и выполнены все работы “под ключ”. Особенно важно, чтобы новое помещение прошло проверку Роспотребнадзора, ведь в нем будут кормить детей», — отметил глава города Самары Иван Носков.
В настоящее время проводится установка нового кухонного оборудования: пароконвектомата, варочных плит, духового шкафа, посудомоечных машин холодильного оборудования и мебели в обеденном зале. Общая стоимость работ по строительству составила 123 миллиона рублей, стоимость оборудования и мебели более 9 миллионов рублей.