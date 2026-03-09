Ричмонд
Крымские невесты зрелого возраста в среднем на семь лет старше женихов

Самой возрастной парой стали 71-летняя невеста и 59-летний мужчина.

Источник: Минюст РК

Крымские невесты зрелого возраста в среднем на семь лет старше мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Так, за первую неделю марта выяснилось, что средний возраст женщин на полуострове, которые заключают брак в зрелом возрасте, превышает тот же показатель у мужчин. Например, для женихов — это 56 лет, а для невест — 63 года.

Самыми возрастными парами за последнюю неделю стали 71-летняя невеста и 59-летний жених. Кроме того, поженились 63-летний мужчина с 64-летней женщиной, 48 летний крымчанин с 59 летней и 50 летний — с 62 летней.

Согласно статистике, около 23% от общего числа браков в Крыму пришлось на людей старше 50 лет. Однако общий средний возраст молодоженов составил около 34 лет.

