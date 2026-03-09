Ричмонд
За пять миллионов продают в Воронежской области запонки с символикой Олимпиады-1980

На запонках изображен талисман Игр — Мишка.

В Воронежской области продают запонки с символикой летних Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Живущий в селе Боево Каширского района владелец раритета просит за него пять миллионов рублей.

— Изготовленные известной фирмой Sea Lord в честь великого события запонки могут занять достойное место в любой коллекции, — уверяет владелец аксессуара.

На запонках изображен талисман Игр 46-летней давности — Мишка.

