За пять миллионов продают в Воронежской области запонки с символикой Олимпиады-1980

В Воронежской области продают запонки с символикой летних Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Живущий в селе Боево Каширского района владелец раритета просит за него пять миллионов рублей.
— Изготовленные известной фирмой Sea Lord в честь великого события запонки могут занять достойное место в любой коллекции, — уверяет владелец аксессуара.
На запонках изображен талисман Игр 46-летней давности — Мишка.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».