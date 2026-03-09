В Омске педагоги допобразования получат более миллиарда выплат

Субсидия из регионального бюджета на допвыплаты педагогам распределена бюджету города Омска. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 345,8 млн рублей. Получателями выплат станут около 800 педагогов города Омска. К этой категории работников относятся, к примеру, педагоги, ведущие кружки и секции, сотрудники Центров раннего развития, детских и юношеских клубов и спортивных школ.