В Омске педагоги допобразования получат более миллиарда выплат

В 2026—2028 годах педагоги дополнительного образования получат более миллиарда рублей дополнительных выплат. О выделении этих средств из регионального бюджета сообщили в правительстве Омской области.
Субсидия из регионального бюджета на допвыплаты педагогам распределена бюджету города Омска. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 345,8 млн рублей. Получателями выплат станут около 800 педагогов города Омска. К этой категории работников относятся, к примеру, педагоги, ведущие кружки и секции, сотрудники Центров раннего развития, детских и юношеских клубов и спортивных школ.
Ранее 1,5 млрд рублей на заработную плату педагогам допобразования были направлены в районы Омской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Омске в Амурском поселке из-за аварии закрылась школа-интернат.