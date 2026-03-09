Парки Мосгортранса пополнились 40 электробусами нового поколения

С 2022-го в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Так, в этих электробусах адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода при сохранении веса машины вырос с 40−50 до 80−90 километров.