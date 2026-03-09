Парки Мосгортранса пополнились 40 электробусами нового поколения

В столицу по дополнительному соглашению с ПАО «КамАЗ» пришли еще 40 современных электробусов поколения А5. Новые экологичные и бесшумные машины уже выходят на маршруты, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы постоянно обновляем городской транспорт по задаче Сергея Собянина, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее. Новые машины на электрической тяге постепенно заменяют автобусы и сводят к минимуму влияние на окружающую среду. Всего в парках Мосгортранса уже 440 самых современных электробусов КамАЗ поколения А5», — отметил Максим Ликсутов.
Москва развивает сеть экологичного наземного транспорта. С 2018 года современные электробусы российского производства поступают в парки Мосгортранса и выходят на маршруты, заменяя автобусы. Электротранспорт снижает влияние города на экологию. Новые электробусы сделаны по самым строгим стандартам безопасности и комфорта пассажиров.
Салон электробуса поколения А5 стал просторнее, а площадка для колясок и багажа увеличилась. Появились места для ручной клади. Климатическая система стала более эффективной. Кроме того, двери при открытии остаются снаружи и не занимают место внутри салона.
Инновационные, комфортные, экологичные
Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается еще более высокий уровень комфорта поездок.
С 2022-го в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Так, в этих электробусах адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода при сохранении веса машины вырос с 40−50 до 80−90 километров.
Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Во всех электробусах установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках и система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры.
Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрены откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти или покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке. Оплатить проезд можно с помощью цифровых валидаторов — они расположены возле дверей.
При открытии дверей электробусов срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт снаружи и внутри оборудован видеокамерами.
Новое поколение электробусов
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Новые машины создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Например, электробусы стали еще комфортнее благодаря улучшенной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей.
Кроме того, у этих машин более эффективная климатическая система, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид электробусов стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне.
Заказ Москвы на разработку современной техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности. С новыми поставками транспорта и совершенствованием сети зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.
В прошлом году электробусы вышли на маршруты в 115 районах столицы
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.