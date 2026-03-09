Ричмонд
Около 65 тысяч туристов побывали в Анапе с начала года

С начала 2026 года Анапу посетили 65 тысяч туристов, из них 11 тысяч приезжали в город на один день. Об этом сообщила мэр Светлана Маслова.

Источник: Российская газета

«Я знаю, что многие возвращаются к нам из года в год и не только летом — это очень ценно, — написала глава города в своем Telеgram-канале. — Для многих Анапа — мечта, а нам с вами повезло жить в этом уникальном и невероятно красивом городе».

Маслова, которая была совсем недавно избрана руководителем муниципалитета, призвала «замечать и ценить все то хорошее, что имеем, и вместе делать лучше завтрашний день».

Напомним, после крушения в декабре 2024-го двух танкеров в Керченском проливе пришлось закрыть почти 140 уникальных анапских пляжей, турпоток на курорт в прошлом году снизился более чем в два раза.

Сейчас власти региона делают все возможное для открытия хотя бы части пляжей к летнему курортному сезону.

Так, в эти дни в Анапе проходит новый этап восстановления территорий. На тестовом участке длиной один километр на пляжах в селе Витязево с помощью самосвалов уже насыпают дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 сантиметров.

После тестирования этой технологии будет принято решение в отношении других пострадавших территорий не только Анапы, но и соседнего Темрюкского района.

Кроме того, губернатор края Вениамин Кондратьев обратился с просьбой к федеральным властям провести исследования на восьми галечных пляжах Анапы (они расположены на участке от села Большой Утриш до «Высокого берега»), чтобы проверить их на соответствие санитарным нормам. Если они окажутся в норме, эти пляжи могут быть исключены из зоны ЧС и открыты для отдыхающих.

