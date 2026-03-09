В Перми умерла легендарная летчица

Галина Смагина родилась в 1942 году в Молотове. Она была с юности влюблена в небо. После окончания пермского аэроклуба поступила в Калужскую летную школу. Летала на самолетах «Аэрофлота». А когда к 60-летию Октябрьской революции в стране было решено установить мировые рекорды в авиации, Галину Смагину отобрали в числе шести лучших летчиц Советского Союза. Женский экипаж установил сразу 5 мировых рекордов на скорость и дальность беспосадочных перелетов. И главный из них — на маршруте София-Владивосток через побережье Ледовитого океана. Расстояние в 10 078 километров женский экипаж преодолел за 13 часов 21 минуту. За этот рекорд Галина Смагина была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.