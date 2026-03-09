В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройства

Отметим, в 2025 году в рамках федерального голосования отбор парков, скверов, бульваров и площадей для благоустройства проходил с участием 9 муниципалитетов. Населённые пункты представили 33 проекта благоустройства, из которых 14 прошли отбор и получили приоритетное финансирование. Они будут реализованы в течение 2026 года. Проекты, победившие в новом голосовании, реализовать предстоит в следующем, 2027 году.