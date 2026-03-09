Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге нетрезвый мужчина угнал чужую открытую машину, чтобы доехать до дома

В Таганроге местный житель оставил ключи в замке зажигания и лишился автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Таганрога оперативно раскрыла угон «Лады Ларгус» у местного жителя. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.

— Потерпевший сообщил, что припарковал свой автомобиль марки «Лада Ларгус» во дворе многоквартирного дома и оставил ключи в замке зажигания, поскольку отошел на 15 метров к своей знакомой. Через час владелец транспортного средства вернулся, но машины на месте не оказалось, — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области.

В ходе розыскных мероприятий инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили пропавший автомобиль возле частного дома. Полицейские установили, что к преступлению причастен 52-летний местный житель. Накануне подозреваемый употреблял спиртное, заметил незапертую машину и решил доехать на ней до своего дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Транспортное средство уже вернули законному владельцу.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости всегда забирать ключи и запирать двери машин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.