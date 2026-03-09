В Таганроге нетрезвый мужчина угнал чужую открытую машину, чтобы доехать до дома

— Потерпевший сообщил, что припарковал свой автомобиль марки «Лада Ларгус» во дворе многоквартирного дома и оставил ключи в замке зажигания, поскольку отошел на 15 метров к своей знакомой. Через час владелец транспортного средства вернулся, но машины на месте не оказалось, — уточнили в ведомстве.