В Таганроге нетрезвый мужчина угнал чужую открытую машину, чтобы доехать до дома

Полиция Таганрога оперативно раскрыла угон «Лады Ларгус» у местного жителя. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.
— Потерпевший сообщил, что припарковал свой автомобиль марки «Лада Ларгус» во дворе многоквартирного дома и оставил ключи в замке зажигания, поскольку отошел на 15 метров к своей знакомой. Через час владелец транспортного средства вернулся, но машины на месте не оказалось, — уточнили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области.
В ходе розыскных мероприятий инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили пропавший автомобиль возле частного дома. Полицейские установили, что к преступлению причастен 52-летний местный житель. Накануне подозреваемый употреблял спиртное, заметил незапертую машину и решил доехать на ней до своего дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Транспортное средство уже вернули законному владельцу.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости всегда забирать ключи и запирать двери машин.
