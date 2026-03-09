Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о численности косуль и лосей в лесах Татарстана

Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.
По результатам предыдущего года популяции основных видов в Татарстане выглядят следующим образом:
- Копытные: лось — 15,8 тыс. особей, косуля — 16,8 тыс. особей;
- Зайцы: русак — 41,3 тыс., беляк — 10 тыс.;
- Хищники и пушные: рысь — 120 особей, сурок-байбак — 21,8 тыс.;
- Птицы: куропатка — 175,5 тыс., глухарь — 2,7 тыс. особей.
Ринат Чиспияков подчеркнул, что в целом многолетний рост численности основных копытных в республике начал стабилизироваться. Если по косуле «еще есть потенциал для увеличения популяции», то перепись лосей показывает, что в Татарстане они достигли своего природного предела.
«По лосю численность уже максимально возможная для республики. Примерно такое же количество было и в прошлом году — около 16 тысяч особей, и на этой отметке она остановилась. А вот косуля к 16 тысячам только подошла, и здесь мы еще ожидаем роста», — пояснил спикер.