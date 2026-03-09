Власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси

Теперь при регистрации и учете колесных тракторов, прицепов и самоходных машин нужно будет подавать меньше документов. Так, как часть данных, которые раньше были в отдельных документах, сейчас уже указаны в техпаспорте. Отдельно прописана нормы осмотра техники и условие, когда уполномоченным органом может быть выдан отказать в регистрации.