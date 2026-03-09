Власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси

В Беларуси упрощен техосмотр и регистрация одного вида транспорта, сообщили в телеграм-канале «Правительство Беларуси».
Властями приняты изменения, касающиеся владельцев колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин. Для этого вида ТС упрощаются административные процедуры, что также снижает бюрократическую нагрузку. Так, постановление Совмина скорректировало регистрацию такой техники, прохождение ТО, получение водителями удостоверения тракториста-машиниста, требования к самодельным машинам.
Теперь при регистрации и учете колесных тракторов, прицепов и самоходных машин нужно будет подавать меньше документов. Так, как часть данных, которые раньше были в отдельных документах, сейчас уже указаны в техпаспорте. Отдельно прописана нормы осмотра техники и условие, когда уполномоченным органом может быть выдан отказать в регистрации.
В порядке гостехосмотра тракторов, прицепов и самоходных машин отменился прежний механизм. Раньше, например, технику могли осматривать другие уполномоченные органы по месту нахождения. Но расширились возможности регистрации техники на основании акта осмотра. Сейчас действия госорганов будут четко регламентированы, а все процедуры будут проводиться в установленные сроки. Также в документе появились положения о цифровизации. Информация о прохождении появится в доступе других госорганов.
Изменился и порядок выдачи и обмена удостоверения тракториста-машиниста. Копию документа, выданного в другой стране, легализовали для случаев использования для административных процедур в Беларуси. еще прописали основания, когда человеку могут отказать в выдаче или обмене такого удостоверения.
Для самодельной техники определили требования к конструкции, в случаях участия в дорожном движении. Обновился порядок подтверждения соответствия подобных машин установленным требованиям.