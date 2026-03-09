Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волгограде, четверо пострадавших

Около 20:40 39-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Хендэ Элантра» в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над ситуацией. Его машина столкнулась сразу с двумя попутными автомобилями — «ВАЗ 2114» и «Киа Сид». Удар был такой силы, что водитель «ВАЗ» и три его пассажира получили травмы.