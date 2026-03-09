Ричмонд
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волгограде, четверо пострадавших

Четыре человек, включая водителя, попали в больницу после столкновения трех машин.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 8 марта вечернее празднование обернулось серьезным дорожно-транспортным происшествием, в результате которого пострадали четверо человек. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, инцидент произошел в Кировском районе города напротив дома № 147 на улице 64-й Армии.

Около 20:40 39-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Хендэ Элантра» в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над ситуацией. Его машина столкнулась сразу с двумя попутными автомобилями — «ВАЗ 2114» и «Киа Сид». Удар был такой силы, что водитель «ВАЗ» и три его пассажира получили травмы.

Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Все четверо пострадавших из отечественного автомобиля были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.