За год жители Иркутска потратили на покупки в магазинах около 300 тысяч рублей

За год розничные магазины продали товаров на общую сумму 186,8 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За год жители Иркутска потратили на покупки в магазинах около 300 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата. Всего оборот оптовой торговли увеличился на 9%.

— За год розничные магазины продали товаров на общую сумму 186,8 миллиарда рублей, — уточняется в статистике.

Это на 1,9% больше, чем в 2024 году, если учитывать изменение цен. Если разделить эту сумму на всех жителей, то каждый потратил в магазинах около 308 тысяч рублей. Интересно, что из всех продаж, 41,6% составили продукты, напитки и табачные изделия, а остальные 58,4% — это все товары, не относящиеся к еде.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре на улице 5-й Армии продают двухэтажный особняк за 120 миллионов рублей.