До +12 градусов потеплеет в Воронежской области после мартовских праздников

Резкое потепление нагрянет в Воронежской области аккурат после мартовских праздников. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
9 марта в Воронежской области температура воздуха будет колебаться от −8 до +3 градусов. А вот уже 10 марта даже ночью будет от −1 до +1 градуса, а днем потеплеет до +8 +10 градусов. Ночью выпадет небольшой снег, который в течение суток растает.
11 марта ночью синоптики предрекают температурные качели — от −2 до +3 градусов. Днем же станет еще теплее — до +10 +12 градусов. Осадков не ожидается.