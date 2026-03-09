До +12 градусов потеплеет в Воронежской области после мартовских праздников

9 марта в Воронежской области температура воздуха будет колебаться от −8 до +3 градусов. А вот уже 10 марта даже ночью будет от −1 до +1 градуса, а днем потеплеет до +8 +10 градусов. Ночью выпадет небольшой снег, который в течение суток растает.