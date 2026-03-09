Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер озвучивания популярной серии видеоигр Halo Стив Даунс потребовал от Белого дома удалить видео, прославляющее американских военных в рамках конфликта на Ближнем Востоке, в котором фигурирует его персонаж и голос, пишет издание Daily Beast со ссылкой на заявление артиста.
«Актер озвучивания из популярной серии видеоигр Halo потребовал удалить свой голос из видеоролика администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа, размещенного в социальных сетях и пропагандирующего войну с Ираном», — пишет издание.
В частности, голос Даунса, произносящий фирменную фразу персонажа Мастера Чифа «Я заканчиваю эту битву», прозвучал в видеоролике Белого дома под названием «Справедливость по-американски», который был опубликован 6 марта в соцсети TikTok. Актер заявил, что не давал разрешения и не одобряет использование его голоса в подобной «военной порнографии».
На прошлой неделе голливудский актер и режиссер Бен Стиллер также раскритиковал Белый дом за использование отрывка из его фильма «Солдаты неудачи» в аналогичном видеоролике.
«Эй, Белый дом, пожалуйста, удалите отрывок из фильма “Солдаты неудачи”. Мы никогда не давали вам разрешения и не заинтересованы в участии в вашей пропагандистской машине. Война — это не кино», — так Стиллер прокомментировал публикацию Белого дома в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.