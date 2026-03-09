Беларусь и Мордовия обсудили поставки лекарств

«На встрече в Минске обсуждались вопросы поставок в Беларусь российских лекарственных средств, их регистрация в нашей стране. Кроме того, речь зашла о возможности проведения обучающих семинаров для белорусских специалистов новейшим методам лечения сахарного диабета», — отметили в Минздраве.
Также обсуждались и другие темы, связанные со здравоохранением и медицинским образованием.
Лекарственные посредники
Ситуацию с доступом российских лекарств на рынок Беларуси и белорусских на рынок России комментировал ранее член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий.
На вопрос о том, почему, к примеру, некоторые российские препараты не продаются в Беларуси, и граждане заказывают через фирмы-посредники, Татарицкий объяснил, что есть проблемы с регистрацией лекарств.
На тот момент не удалось добиться того, чтобы препарат, зарегистрированный, к примеру, в России, свободно поступал в продажу по всему ЕАЭС. В том числе так происходит потому, что фармкомпании из одной страны Союза не всегда заинтересованы в прохождении регистрации в другой государстве ЕАЭС.
Предполагалось, что с начала 2026 года все лекарства будут регистрировать по общим правилам ЕАЭС. Однако в итоге это отсрочили на три года. Пока что можно регистрировать их или по национальным нормам, или по нормам Союза.
Медицинский кластер
Глава Мордовии Артем Здунов в прошлом году сообщал, что в его регионе идет серьезная работа по запуску полного цикла производства лекарств от редких болезней. Идет модернизация фармацевтических предприятий. Более того, создаются новые заводы.
Также по поручению президента России Владимира Путина в Мордовии был открыт Федеральный центр развития биотехнологий и медицины.