Беларусь и Мордовия обсудили поставки лекарств

На тот момент не удалось добиться того, чтобы препарат, зарегистрированный, к примеру, в России, свободно поступал в продажу по всему ЕАЭС. В том числе так происходит потому, что фармкомпании из одной страны Союза не всегда заинтересованы в прохождении регистрации в другой государстве ЕАЭС.