До заброшенной могилы легендарного Будулая правительству нет никакого дела: А между тем Михай Волонтир сделал для молдавской культуры и продвижения страны больше, чем все чиновники вместе взятые

— Мы с Михаем Волонтиром в одно время были членами правления Союза кинематографистов, — вспоминал в свое время сценарист, известный киновед Виктор Андон. — Частенько кое-кто из киношного начальства просил порадеть за «своего человечка» и принять его в Союз. Но Михай Волонтир был очень принципиален в этих вопросах. Если человек был недостоин, Михай Ермолаевич всегда голосовал «против». Люди обижались на него, но тот свою позицию не менял. Конечно, этим он наживал себе врагов, но по-другому просто не умел…