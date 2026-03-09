До заброшенной могилы легендарного Будулая правительству нет никакого дела: А между тем Михай Волонтир сделал для молдавской культуры и продвижения страны больше, чем все чиновники вместе взятые

Сегодня, 9 марта, день рождения актёра и режиссера Михая Волонтира — ему исполнилось бы 92 года. Журналисты «Первого в Молдове» посетили могилу маэстро. Если бы не обветшалый крест с табличкой, могилу мастера можно было бы и не заметить.
Спустя более 10 лет со дня смерти Михая Волонтира, памятник на могиле так и не установлен. А сама могила не облагорожена и не убрана. Напомним, родственники и общественность неоднократно поднимали вопрос о необходимости установки достойного памятника за счет государства. Но, государству, видимо, снова не до этого…
Министерство культуры Молдовы никак не вспомнило эту дату. А ведь Волонтир прославил нашу республику.
Незабываемый Будулай, прапорщик Волентир, Иван Турбинкэ, Дмитрий Кантемир… Это лишь малая часть образов, блистательно воплощенных Михаем Волонтиром на экране.
Любимый в Советском Союзе артист скончался 15 сентября 2015-го, а 17-го его провожала вся страна в последний путь апплодисментами. В этот день в Молдове был объявлен траур.
«КП» решила вспомнить несколько малоизвестных фактов из биографии великого актера.
Умел наживать врагов.
— Мы с Михаем Волонтиром в одно время были членами правления Союза кинематографистов, — вспоминал в свое время сценарист, известный киновед Виктор Андон. — Частенько кое-кто из киношного начальства просил порадеть за «своего человечка» и принять его в Союз. Но Михай Волонтир был очень принципиален в этих вопросах. Если человек был недостоин, Михай Ермолаевич всегда голосовал «против». Люди обижались на него, но тот свою позицию не менял. Конечно, этим он наживал себе врагов, но по-другому просто не умел…
Из прапорщиков в генерал-майоры.
Снимался фильм по книге известного партизана времен Великой Отечественной Петра Вершигоры «От Буга до Вислы». Вершигору играл как раз Михай Волонтир, очень этим гордился. А во время войны за одну из удачно проведенных операций командование произвело командира партизанского соединения из подполковников сразу в генерал-майоры.
— Я рассказал об этом Михаю Волонтиру. — говорил Виктор Андон. — И пошутил: «Вот ты сыграл прапорщика (в картине “Ответный ход” — прим.авт.), а теперь сразу стал генерал-майором. Долго вместе смеялись…
Не хотел «убивать» Боярского.
Мало кто знает, но Михай Волонтир, всегда игравший таких брутальных и мужественных героев с оружием в руках, очень не любил кого-то в кадре «убивать». Но в фильме «Мосты», в котором первую свою значительную роль сыграл Михаил Боярский, ему пришлось это сделать. И «убивать» в финале картины пришлось как раз Боярского. После этого вернулись в гостиницу и выпили за «воскрешение»…
Не снимался в «Цыгане», пока не стал кузнецом.
Михай Волонтир всегда ответственно готовился к каждой своей роли. Он бы, конечно, сегодня не смог бы играть в сериалах, где одна серия «лепится» за сутки.
— Помню, как снимали в кузнице, — вспоминал для «КП» в Молдове Алексей Никульников, который в «Цыганах» играл сына героини Клары Лучко. -. Так Михай Волонтир отказался сниматься, пока не научился ковать железо! Два дня у кузнеца провел! Вот как надо к роли относиться! Давно его не видел, последний раз встретились на юбилее Клары Лучко, вместе исполнили песню «Нас не нужно жалеть».
Будулай всех времен и народов любил жизнь. Из архива «КП».
Правила жизни Михая Волонтира, Будулая всея Молдовы и СССР: Я всю жизнь жил, как последний день…
Вспоминаем самые его яркие цитаты.
Я всю жизнь жил, как последний день.
Я слишком близко к сердцу воспринимал свои роли в фильмах и спектаклях. Верил, что меня будут помнить. Не как Волонтира, а как Будулая. Но помнить будут долго.
Актёры бывают разными. Просто исполнители, которые делают все, что им говорит режиссер. Но есть такие, которые думают и сами создают роль.
Перед выходом на сцену обязательно перекрещусь. Никто меня не видит. Делаю это и потом выхожу на сцену.
Помню, как мы с Кларой Лучко выступали. Вдруг в разгар концерта ввалилось три сотни цыган (а в зале и так было много людей). Как нет места? — орут они: «Это же наш Будулай!».
Не многие артисты удостаиваются чести носить имя своего героя.
Я доверчив, как собака. Но не кусаю. Потому что я — охотничья собака, она редко когда кусает.
ИЗ ДОСЬЕ «КП».
Михай Ермолаевич Волонтир родился 9 марта 1934 года в селе Глинжены, в Молдавии. В 1955 году окончил Оргеевское педагогическое училище. Во время учебы работал учителем начальных классов в селе Попоуцы. А после окончания училища стал заведующим клубом в селе Липчены Резинского района Молдавии. В кино начал сниматься в 1968 году. Народный артист Молдавской ССР, народный артист СССР (1988 г.). Постоянно проживал в Бельцах.
