Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиями

В программу соревнований вошли: бег на 60 м; бег на 60 м с барьерами; бег на 200 м; бег на 400 м; бег на 800 м; бег на 1500 м; бег на 3000 м; бег с препятствиями на 2000 м; эстафета 4×200 м; прыжки в длину; прыжки в высоту;