До −35! На Башкирию обрушились аномальные морозы

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются аномальные морозы — вплоть до −35 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.
По данным экстренного ведомства, в республике сохранится переменная облачность без осадков. Ветер в течение дня будет менять направление с северо-западное на юго-западное. Максимальные порывы — 13 метров в секунду.
— Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −35°, днем −14,-19°. На отдельных участках дорог ночью и утром дымка, видимость 2−4 км, — добавили в МЧС.
