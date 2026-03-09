Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −35! На Башкирию обрушились аномальные морозы

Жителей Башкирии предупредили об аномальном морозе до −35 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются аномальные морозы — вплоть до −35 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным экстренного ведомства, в республике сохранится переменная облачность без осадков. Ветер в течение дня будет менять направление с северо-западное на юго-западное. Максимальные порывы — 13 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −35°, днем −14,-19°. На отдельных участках дорог ночью и утром дымка, видимость 2−4 км, — добавили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.