Ушёл из жизни бывший ректор Красноярского педуниверситета Альберт Фалалеев

Фалалеев руководил Красноярским государственным педагогическим университетом (ранее — институтом) на протяжении 19 лет. Под его руководством вуз трижды удостаивался переходящего Красного Знамени Министерства просвещения СССР, а в декабре 1993 года одним из первых педагогических вузов страны получил статус университета.