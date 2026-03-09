Ричмонд
Ушёл из жизни бывший ректор Красноярского педуниверситета Альберт Фалалеев

Фалалеев руководил педуниверситетом на протяжении 19 лет.

Источник: КГПУ им. В.П. Астафьева

На 88-м году жизни скончался Альберт Николаевич Фалалеев — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования.

Фалалеев руководил Красноярским государственным педагогическим университетом (ранее — институтом) на протяжении 19 лет. Под его руководством вуз трижды удостаивался переходящего Красного Знамени Министерства просвещения СССР, а в декабре 1993 года одним из первых педагогических вузов страны получил статус университета.

Даже после ухода с поста ректора Альберт Николаевич оставался почётным членом попечительского совета КГПУ.

«Светлая память об Альберте Николаевиче Фалалееве — мудром наставнике, талантливом руководителе и человеке исключительных душевных качеств — навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал его», — говорится в некрологе.

Прощание состоится в ритуальном зале по адресу: Красноярск, улица Партизана Железняка, 3а.