В Пермском зоопарке появились гиеновидные собаки

— Вы когда-нибудь слышали, чтобы собака «щебетала» как птичка? Вот, и мы нет, пока у нас не появились эти необычные животные, — говорят сотрудники Пермского зоопарка. — Но звуки собаки издают только при общении с противоположным полом. А вот, если самец захочет сказать что-то другому самцу, то будет задействована система мимики и жестов.