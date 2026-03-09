Ричмонд
В Пермском зоопарке появились гиеновидные собаки

Новые обитатели поселились в вольерах «Африканской саванны».

Источник: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке появились новые обитатели: пять гиеновидных собак. Три самца и две самки уже прошли карантин и обживаются в вольерах зоны «Африканская саванна».

В природе гиеновидные собаки как раз водятся в Африке. Но это малочисленный вид животных, который находится под угрозой исчезновения. Их всего в мире около 3000−5500 особей, поэтому гиеновидные собаки включены в Красную книгу.

У собак по всему телу чередуются пятна рыжего, черного и белого цветов. Причем у каждого животного узор уникальный, свойственный только ему — как отпечатки пальцев у людей.

— Вы когда-нибудь слышали, чтобы собака «щебетала» как птичка? Вот, и мы нет, пока у нас не появились эти необычные животные, — говорят сотрудники Пермского зоопарка. — Но звуки собаки издают только при общении с противоположным полом. А вот, если самец захочет сказать что-то другому самцу, то будет задействована система мимики и жестов.