Огненный шар заметили в небе над европейской страной

На радарах службы управления воздушным движением Нидерландов огненный шар разглядеть не удалось, так как он находился слишком высоко. Жители Германии и Бельгии тоже сообщили о метеорите. По данным издания Bild, фрагменты метеорита повредили дома в немецких Хунсрюке, Айфеле и Кобленце. При этом в Нидерландах и Бельгии о разрушениях не сообщали.