Расписание репатриационных рейсов для казахстанцев на 10 марта опубликовали авиакомпании

«Группа компаний Air Astana планирует выполнить 10 марта репатриационные рейсы для вывоза пассажиров авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, чьи рейсы из ОАЭ были отменены в период с 28 февраля по 10 марта», — указывается в сообщении.