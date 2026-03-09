Расписание репатриационных рейсов для казахстанцев на 10 марта опубликовали авиакомпании

«Группа компаний Air Astana планирует выполнить 10 марта репатриационные рейсы для вывоза пассажиров авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, чьи рейсы из ОАЭ были отменены в период с 28 февраля по 10 марта», — указывается в сообщении.
Репатриационные рейсы будут выполнены через Маскат, столицу Омана, согласно следующему расписанию:
Рейс KC2264 Маскат-Алматы вылет 12:30, прилет 17:40,
Рейс KC2258 Маскат-Алматы вылет 14:30, прилет 19:40,
Рейс KC2254 Маскат-Алматы вылет 16:30, прилет 21:40.
Время местное.
Пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер из Дубая в аэропорт Маската.
