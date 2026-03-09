В Волгодонске мужчина и девушка разбились насмерть при падении с мотоцикла

Утром в понедельник, 9 марта, в Волгодонске произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель и пассажирка мотоцикла. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
— В 09:27 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении мотоцикла со следами ДТП на улице 2-я Бетонная. Установлено, что водитель «Хонды X11» не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии 36-летний мужчина и 22-летняя девушка получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.
