В Волгодонске мужчина и девушка разбились насмерть при падении с мотоцикла

Полиция нашла разбитый мотоцикл с телами двух молодых людей на улице в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 9 марта, в Волгодонске произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель и пассажирка мотоцикла. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— В 09:27 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении мотоцикла со следами ДТП на улице 2-я Бетонная. Установлено, что водитель «Хонды X11» не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии 36-летний мужчина и 22-летняя девушка получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.

Напомним, в конце февраля 52-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» погиб в ДТП на участке трассы «Новороссия» в Ростовской области.

