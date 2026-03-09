Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Если есть риск для здоровья, то лучше перенести игру»: Гендир воронежского «Факела» отреагировал на отмену матча с «Нефтехимиком»

Асхабадзе одобрил перенос поединка воронежского «Факела» с «Нефтехимиком».

Источник: Комсомольская правда

Как известно, встреча 23-го тура первой лиги по футболу между «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом» не состоялась 8 марта. Матч, который должен был принять Нижнекамск, перенесли на неопределенный срок из-за сильного мороза.

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— Если есть риск для здоровья футболистов, то лучше перенести игру, — заявил функционер в интервью Metaratings.ru.

По словам Асхабадзе, третий замер температуры был минус — 17.

— Мне сказали, что там корка льда была. А так как стадион открытый, продуваемый, то возможны травмы, болезни? К чему все это?

Что касается новой даты отмеченной встречи, то пока она не определена.

— Лига предложит дату и нам, и «Нефтехимику» — придем к консенсусу, — уверен Асхабадзе.