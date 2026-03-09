«Если есть риск для здоровья, то лучше перенести игру»: Гендир воронежского «Факела» отреагировал на отмену матча с «Нефтехимиком»

Как известно, встреча 23-го тура первой лиги по футболу между «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом» не состоялась 8 марта. Матч, который должен был принять Нижнекамск, перенесли на неопределенный срок из-за сильного мороза.
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал сложившуюся ситуацию.
— Если есть риск для здоровья футболистов, то лучше перенести игру, — заявил функционер в интервью Metaratings.ru.
По словам Асхабадзе, третий замер температуры был минус — 17.
— Мне сказали, что там корка льда была. А так как стадион открытый, продуваемый, то возможны травмы, болезни? К чему все это?
Что касается новой даты отмеченной встречи, то пока она не определена.
— Лига предложит дату и нам, и «Нефтехимику» — придем к консенсусу, — уверен Асхабадзе.