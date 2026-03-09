Не по должности: волгоградских медиков оденут в форму разных цветов

Белые халаты больше не будут отличительным признаком медработников. Минздрав рекомендует одевать сотрудников учреждений здравоохранения в форму шести разных цветов в зависимости от занимаемой должности.
По данным РИА Новости, руководящему составу рекомендуют носить спецодежду фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового, младшему — лавандового, административным работникам — голубого, а обслуживающему персоналу — серого.
Будет предусмотрена для медиков и особая обувь: ее подошва должна быть рифленой, толщиной два-три сантиметра, прорезиненной и гибкой.
