Не по должности: волгоградских медиков оденут в форму разных цветов

Руководящему составу рекомендуют носить спецодежду фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого.

Белые халаты больше не будут отличительным признаком медработников. Минздрав рекомендует одевать сотрудников учреждений здравоохранения в форму шести разных цветов в зависимости от занимаемой должности.

По данным РИА Новости, руководящему составу рекомендуют носить спецодежду фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового, младшему — лавандового, административным работникам — голубого, а обслуживающему персоналу — серого.

Будет предусмотрена для медиков и особая обувь: ее подошва должна быть рифленой, толщиной два-три сантиметра, прорезиненной и гибкой.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что рак полости рта теперь можно будет найти по цвету: чудо-краску для зубов создали ученые ВолгГМУ.