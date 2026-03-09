Из-за дефекта трубы без тепла и воды остались 11 многоэтажек в центре Ростова

— В связи с дефектом на подающем трубопроводе на переулке Доломановском временно прекращена подача горячей воды и отопления. Под отключения попали дома на улицах Лермонтовской и Варфоломеева, а также в переулках Гвардейском и Доломановском, — уточнила Антонина Пшеничная.