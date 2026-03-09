Из-за дефекта трубы без тепла и воды остались 11 многоэтажек в центре Ростова

В понедельник, 9 марта, из-за коммунальной аварии в Ленинском районе райцентра в Ростове без тепла и воды остались 11 многоэтажек. Об этом в своих социальных сетях рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
— В связи с дефектом на подающем трубопроводе на переулке Доломановском временно прекращена подача горячей воды и отопления. Под отключения попали дома на улицах Лермонтовской и Варфоломеева, а также в переулках Гвардейском и Доломановском, — уточнила Антонина Пшеничная.
Ответственной организацией за устранение коммунальной аварии выступает ООО «Ростовские тепловые сети». Специалисты планируют завершить ремонтные работы и восстановить подачу ресурсов в квартиры до 17:00 9 марта.
Напомним, в начале марта в Ростове без тепла и воды остались 11 многоэтажек на проспекте Стачки и улице Жмайлова.
