Из-за дефекта трубы без тепла и воды остались 11 многоэтажек в центре Ростова

Коммунальщики обещают восстановить подачу отопления в центре донской столицы к вечеру.

В понедельник, 9 марта, из-за коммунальной аварии в Ленинском районе райцентра в Ростове без тепла и воды остались 11 многоэтажек. Об этом в своих социальных сетях рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

— В связи с дефектом на подающем трубопроводе на переулке Доломановском временно прекращена подача горячей воды и отопления. Под отключения попали дома на улицах Лермонтовской и Варфоломеева, а также в переулках Гвардейском и Доломановском, — уточнила Антонина Пшеничная.

Ответственной организацией за устранение коммунальной аварии выступает ООО «Ростовские тепловые сети». Специалисты планируют завершить ремонтные работы и восстановить подачу ресурсов в квартиры до 17:00 9 марта.

Напомним, в начале марта в Ростове без тепла и воды остались 11 многоэтажек на проспекте Стачки и улице Жмайлова.

