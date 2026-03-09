В Молдове могут лишать педагогических степеней за распространение российской пропаганды.
Власти Молдовы рассматривают возможность лишения педагогических степеней учителей, распространяющих российскую пропаганду. Об этом заявил министр образования Дан Перчун.
По его словам, речь идёт прежде всего о преподавателях, которые участвуют в мероприятиях и обучениях, связанных с российскими структурами.
«Мы разработали дополнительные механизмы, чтобы ограничить участие, особенно преподавателей, в различных мероприятиях и тренингах, в том числе в России. Мы даже говорили о лишении педагогических степеней и других инструментах», — заявил Перчун.
Министр добавил, что власти также усиливают программы в школах, направленные на борьбу с дезинформацией и изучение ключевых исторических событий страны.
Заявление Перчуна прокомментировал экс- вице — премьер Александр Муравский.
«Только откровенный адепт фашистской идеологии, ненавидящий молдавскую государственность, не способный познать исторические корни и путь развития молдавского народа, характер его взаимоотношений с соседями — братьями по крови румынами, а также соседями и соратниками на протяжении столетий — украинским и российским народами, способен пропагандировать и продвигать такую линию государственного образования».
