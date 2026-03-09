В Волгограде нетрезвая автоледи сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Согласно предварительной информации, 8 марта в 9 часов 45 минут женщина в состоянии опьянения двигалась по автодороге за рулем машины «Хендэ Гетц». Около дома № 83 на улице Тбилисской она совершила наезд на пешехода. Пострадавшая в этот момент переходила проезжую часть дороги.