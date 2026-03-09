Ричмонд
В Волгограде нетрезвая автоледи сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Дорожный инцидент случился в Советском районе.

Согласно предварительной информации, 8 марта в 9 часов 45 минут женщина в состоянии опьянения двигалась по автодороге за рулем машины «Хендэ Гетц». Около дома № 83 на улице Тбилисской она совершила наезд на пешехода. Пострадавшая в этот момент переходила проезжую часть дороги.

Водитель с места ДТП скрылась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушительницы и задержали ее.

Автомобиль женщины изъяли и поместили на специализированную стоянку. В результате ДТП пешеход была доставлена в медицинское учреждение.