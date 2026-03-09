Военнослужащая с позывным «Уголек» из Башкирии получила две медали Минобороны

В Международный женский день военнослужащая с позывным «Уголек» получила сразу две награды Министерства обороны России — медали «За воинскую доблесть» и «За заслуги». Об этом сообщили в Минтруда Башкирии.
«Уголек» служит в зоне спецоперации с апреля 2024 года. До этого она почти десять лет проработала в системе министерства труда республики, была заведующей одного из социальных приютов для подростков.
Обе медали вручают военнослужащим за особые отличия в боевом дежурстве, отличную подготовку и личное мужество при выполнении воинского долга.
