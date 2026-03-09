Россиянам дали план действий на случай затопления квартиры

До этого эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов поделился советами, как сэкономить на ремонте. По его словам, выбирать лучше простые материалы, например, обои, ламинат, натяжные потолки вместо инженерной паркетной доски, покраски стен, потолков из гипсокартона. Кроме того, можно отказаться от мебели, изготовленной на заказ, и отдать предпочтение российским и китайским производителям фурнитуры. При этом на сантехнике эксперт призвал не экономить, потому что она используется каждый день.