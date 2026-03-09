Омичи предпоичитают брать в аренду однушки и студии

В среднем в исследуемых городах доля сдаваемых в аренду однушек и студий составляет более половины. Трехкомнатные квартиры составляют лишь 15% рынка. Наиболее заметна эта тенденция в Омске, где однушки и студии составляют 60−61% от всех лотов в аренде. Аналогичная картина наблюдается в Челябинске и Красноярске.