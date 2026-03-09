Ни одного одинакового украшения: ученые рассказали, как одевались модницы Бронзового века на Южном Урале

Современные женщины комбинируют аксессуары и наряды, а вот в бронзовом веке одежда и украшения составляли неразрывный ансамбль, предполагают историки. К Международному женскому дню о предпочтениях древних модниц журналистам рассказала руководитель научно-фондового отдела Государственного исторического музея Южного Урала Зоя Валиахметова.
В обиходе были не только привычные нам кольца, браслеты и бусы, но и специфические детали, такие как височные кольца или накосники. Встречались и клыки животных — возможно, они служили оберегом. Бусы часто нашивались на платья.
Некоторые украшения сделаны из бронзы, но для красоты обтянуты золотым листом.
— Ученые отмечают, что одинаковых украшений среди находок нет совсем, — цитирует «Губерния» Зою Валиахметову. — Отдельные элементы могли быть похожи, но чтобы одно украшение повторяло другое точь-в-точь, такого не было.
Изучение моды эпохи бронзы осложняется тем, что одежда практически не сохранилась — лишь небольшие фрагменты и ниточки помогают определить материал. На Южном Урале в основном это была шерсть. Единичные экземпляры хлопка, скорее всего, были завезены из далеких земель.
Напомним, недавно археологи ЧелГУ под руководством директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елены Куприяновой совместно с Ассоциацией экспериментальной археологии «Археос» воссоздали головной убор эпохи Аркаима. Экземпляр был презентован на фестивале «Зимнее солнце Аркаима».