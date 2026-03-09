Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорий

В 2026 году с апреля по июнь пройдет голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке. Как уточнили в комитете ЖКХ Волгоградской области, на выбор для жителей региона представят на голосовании 51 территорию из 18 муниципальных образований.