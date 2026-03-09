Ожидаются массовые сбои в работе ТВ и радио на короткой рабочей неделе на Дону

Специалисты добавили, что перебои продлятся с 9 по 15 марта ежедневно в период с 10:49 до 13:00. В это время под воздействием природных явлений окажутся все транслирующие объекты. В указанные часы вещание будет недоступно по каналам РТРС-1, РТРС-2, «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «ЧЕ!» и SPUTNIK.