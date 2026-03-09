Красноярцам рассказали, можно ли есть «поседевший» шоколад

«Когда покупаете шоколад, то обратите внимание на его упаковку — на ней не должно быть жирных пятен. Их наличие указывает на то, что он хранился неправильно. Если вы купили некачественный шоколад, то можете вернуться в магазин для обмена товара либо возврата денег», — рекомендует Роспотребнадзор.