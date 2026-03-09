Красноярцам рассказали, можно ли есть «поседевший» шоколад

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, почему на шоколаде иногда образуется белый налет, и можно ли употреблять такой десерт в пищу.
Шоколад реагирует на температуру и начинает плавиться при температуре выше 30. При этом какао-масло выходит на поверхность и образуется налет.
Кроме того, это может быть сахарное «поседение». Если шоколад хранился при низкой температуре, а затем его перенесли в теплое помещение, на поверхности появляются капли конденсата, в которых растворяется сахар.
Такой шоколад можно есть, его вкус и пищевая ценность не меняются. Кроме того, это своеобразный признак качества: чаще всего налет появляется на натуральном шоколаде с высоким содержанием какао-масла.
А вот если налет сопровождается неприятным запахом или плесенью (что редкость), продукт лучше выбросить.
«Когда покупаете шоколад, то обратите внимание на его упаковку — на ней не должно быть жирных пятен. Их наличие указывает на то, что он хранился неправильно. Если вы купили некачественный шоколад, то можете вернуться в магазин для обмена товара либо возврата денег», — рекомендует Роспотребнадзор.