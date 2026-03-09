В Иркутске возле залива Якоби хотят застроить территорию на участке в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте городской администрации. На территории запланировано расселение пяти жилых объектов: дома № 7 по Аносова и домов № 21, 54, 58, 60 по Мухиной. Только дом № 7 является аварийным. Остальные четыре здания изношены более чем наполовину.