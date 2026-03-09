Появилось видео с места ДТП с пятью погибшими в Башкирии

Прокуратура Башкирии контролирует установление обстоятельств смертельной аварии в Караидельском районе: днем 9 марта на 72-м километре дороги Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись Hyundai Solaris, Lada Priora и Toyota RAV4.
В результате ДТП погибли пять человек — водители двух легковых автомобилей, а также трое пассажиров. Еще двоих взрослых госпитализировали. Прокуратура опубликовала видео с места аварии.
На место происшествия выехал прокурор Караидельского района Фаиль Исмагилов, чтобы координировать работу правоохранителей и спецслужб. Обстоятельства аварии выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.