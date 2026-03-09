Воронежские акробаты победили на Кубке мира по акробатике

В 120-тысячном португальском городке Майя финишировал этап Кубка мира по спортивной акробатике. Участие в минувших соревнованиях в ранге нейтральных атлетов (без флага и гимна) приняли воронежцы Сергей Кондрачук, Артем Кузнецов, Николай Крестников и Степан Кульбакин. Наши земляки вышли в финал с лучшим результатом, заняв первые места в балансовой и темповой программах. Вторыми в квалификации стали украинцы, третьими — белорусы.