Воронежские акробаты победили на Кубке мира по акробатике

В 120-тысячном португальском городке Майя финишировал этап Кубка мира по спортивной акробатике. Участие в минувших соревнованиях в ранге нейтральных атлетов (без флага и гимна) приняли воронежцы Сергей Кондрачук, Артем Кузнецов, Николай Крестников и Степан Кульбакин. Наши земляки вышли в финал с лучшим результатом, заняв первые места в балансовой и темповой программах. Вторыми в квалификации стали украинцы, третьими — белорусы.
Расклад сил не изменился и в финале. Воронежцы набрали 29,42 балла. Украинцы финишировали вторыми (минус 0,76 балла). Белорусы — третьими (минус 0,88 балла). Отметим, что минувший турнир стал первым для россиян на международной арене за последние четыре года.
