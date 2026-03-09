Детальность человека наносит серьезный вред популяции пчел. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени Вернадского Константин Работягов.
По словам ученого, главными угрозами для полосатых тружениц являются генетические эксперименты и скрещивания ради повышения их «работоспособности», а также неразумное использования химикатов при защите растений.
Отдельную опасность представляет практика пчеловодов, которые забирают мед и заменяют его патокой — густым сладким сиропом, побочным продуктом переработки сахара или крахмала. Такая подмена негативно влияет на здоровье пчел.
Напомним, в 2025 году крымские пчеловоды столкнулись с серьезным дефицитом меда. Урожай сократился на 40% по сравнению с обычными показателями. Главная причина — беспрецедентная засуха и неблагоприятные погодные условия.