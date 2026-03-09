Волгоградцы выберут лучшие проекты для благоустройства городов

Волгоградская область готовится к масштабному событию: с апреля по июнь 2026 года пройдет всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий. Жителям региона предложат выбрать из 51 проекта в 18 муниципалитетах, какие именно пространства преобразятся в первую очередь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Сделать свой выбор смогут волгоградцы старше 14 лет. Голосование пройдет на специальной онлайн-платформе, а также с помощью волонтеров благоустройства. Совсем скоро стартует набор добровольцев, которые помогут жителям разобраться в процессе и отдать свой голос.
В этом году в голосовании примут участие городские и районные центры: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Котельниково, Калач-на-Дону, Котово, Дубовка, Жирновск, Ленинск, Николаевск, Новоаннинский, Петров Вал, Палласовка, Серафимович и Суровикино.
По инициативе губернатора Андрея Бочарова, формирование комфортных городских пространств происходит при непосредственном участии жителей, в том числе молодежи. С 2014 года в Волгоградской области уже благоустроили почти 3 тысячи различных территорий, и эта работа продолжается.