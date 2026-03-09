Волгоградцы выберут лучшие проекты для благоустройства городов

Волгоградская область готовится к масштабному событию: с апреля по июнь 2026 года пройдет всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий. Жителям региона предложат выбрать из 51 проекта в 18 муниципалитетах, какие именно пространства преобразятся в первую очередь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.