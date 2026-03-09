На севере Красноярского края отметят День оленевода. Для коренных малочисленных народов, который живут в тундре и тайге, это один из самых главных и ожидаемых праздников. Он связан с периодом, когда завершается зимний этап и начинается весенний цикл в содержании домашнего северного оленя.