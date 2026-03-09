Ричмонд
На севере Красноярского края отметят День оленевода

День оленевода — один из главных праздников для коренных жителей тундры и тайги.

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края отметят День оленевода. Для коренных малочисленных народов, который живут в тундре и тайге, это один из самых главных и ожидаемых праздников. Он связан с периодом, когда завершается зимний этап и начинается весенний цикл в содержании домашнего северного оленя.

В этом году торжества пройдут в населенных пунктах Эвенкии, Таймыра и Туруханского муниципального округа. Первыми праздник встретят 14 марта в поселке Суринда. А завершится череда событий 18 апреля в поселках Носок и Попигай.

В программе — традиционные соревнования и культурные мероприятия. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, заезды верхом на учаге, состязания по северному многоборью и национальной борьбе. Для оленеводов это возможность показать мастерство и силу, а для гостей — увидеть настоящую жизнь тундры и тайги. Победителям состязаний вручат призы, которые пригодятся в хозяйстве.