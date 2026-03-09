На слухи о движущихся из Ирана «кислотных облаках» отреагировали в Казахстане

В Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией сообщили, что сейчас в социальных сетях и ряде казахстанских и иностранных СМИ распространяется информации о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии.