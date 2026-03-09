Ричмонд
На слухи о движущихся из Ирана «кислотных облаках» отреагировали в Казахстане

Центр по борьбе с дезинформацией СЦК прокомментировал информацию о распространении «кислотных облаков» по миру, которые якобы могут дойти до Казахстана, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией сообщили, что сейчас в социальных сетях и ряде казахстанских и иностранных СМИ распространяется информации о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии.

По информации «Казгидромет», такие сообщения не подтверждаются научными данными и результатами наблюдений.

"Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано", — говорится в публикации.

Центр по борьбе с дезинформацией рекомендует ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб Министерства экологии и природных ресурсов и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Напомним, ранее израильская армия сообщила о поражении нескольких объектов хранения топлива в столице Ирана — в ответ иранские военные ударили по НПЗ в городе Хайфа.

Красный полумесяц Ирана выступил с предупреждением о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам.

