Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берега Зеленоградска снова показался лес, ушедший под воду тысячу лет назад

Когда-то на этом месте был судоходный пролив Брокист.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +14°
Источник: Клопс.ru

Во время отлива у берега Зеленоградска вновь обнажились корни древних деревьев, веками скрытые в толще воды. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 9 марта.

В обычное время пни в море почти не видны — их прячут водоросли. Сейчас местные и туристы фотографируют коряги и стараются прикоснуться к ним, пока дно снова не ушло под воду.

В VIII—X вв.еках к северу от Зеленоградска находился пролив Брокист — по нему ходили суда. Со временем участок стало заносить песком, и воды Куршского залива нашли новый выход к морю севернее, в районе нынешней Клайпеды. Старое русло обмелело, превратившись сначала в болото, а затем в низину с растительностью. Позже торфяной слой под тяжестью песка уплотнился и просел вместе с корнями деревьев, которые здесь росли.

Тёплые длинные выходные потянули калининградцев и гостей региона к побережью. Курорт уже едва справляется с потоком отдыхающих: вечером у вокзала собираются длинные очереди, а на перронах толпятся пассажиры, штурмующие «Ласточку».