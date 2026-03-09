У берега Зеленоградска снова показался лес, ушедший под воду тысячу лет назад

В VIII—X вв. еках к северу от Зеленоградска находился пролив Брокист — по нему ходили суда. Со временем участок стало заносить песком, и воды Куршского залива нашли новый выход к морю севернее, в районе нынешней Клайпеды. Старое русло обмелело, превратившись сначала в болото, а затем в низину с растительностью. Позже торфяной слой под тяжестью песка уплотнился и просел вместе с корнями деревьев, которые здесь росли.