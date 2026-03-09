У берега Зеленоградска снова показался лес, ушедший под воду тысячу лет назад

Во время отлива у берега Зеленоградска вновь обнажились корни древних деревьев, веками скрытые в толще воды. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 9 марта.
В обычное время пни в море почти не видны — их прячут водоросли. Сейчас местные и туристы фотографируют коряги и стараются прикоснуться к ним, пока дно снова не ушло под воду.
Тёплые длинные выходные потянули калининградцев и гостей региона к побережью. Курорт уже едва справляется с потоком отдыхающих: вечером у вокзала собираются длинные очереди, а на перронах толпятся пассажиры, штурмующие «Ласточку».