Омский «Авангард» вывел Волкова из списка травмированных, игрок уже в деле

Александр уже играет за команду в матче с «Сибирью».

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 9 марта объявил, что вывел своего форварда Александра Волкова из списка травмированных. Тот был в этом списке с января, когда получил сильное повреждение в игре с «Ак Барсом». Что примечательно, его травмировал экс-нападающий «ястребов» Кирилл Семенов.

Нападающий «Авангарда» готов принять участие в ближайших матчах, уточнили в клубе. В итоге он сегодня уже заявлен на матч с «Сибирью» дома и играет. В третьей номинальной тройке с Волковым выступают Василий Пономарев и Дмитрий Рашевский. «Ястребы» отыграли второй период 1:1.

Напомним, в гостевой матче против «Ак Барса», где Александр получил травму, прошел 6 января. В нем омичи убедительно выиграли.

Ранее мы писали, что генменеджер клуба Алексей Сопин анонсировал возвращение Волкова в строй как раз в марте.

Также КП-Омск сообщала, что «Авангард» в гостях проиграл «Сочи».