Омский «Авангард» вывел Волкова из списка травмированных, игрок уже в деле

«Авангард» 9 марта объявил, что вывел своего форварда Александра Волкова из списка травмированных. Тот был в этом списке с января, когда получил сильное повреждение в игре с «Ак Барсом». Что примечательно, его травмировал экс-нападающий «ястребов» Кирилл Семенов.